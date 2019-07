Complexo do Pecém abre inscrições para o projeto Fotoporto

O Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) vai realizar a primeira edição do Projeto Fotoporto, onde abre as portas para que fotógrafos profissionais e amadores possam registrar diversas operações como atracações e movimentação de cargas em áreas que, normalmente, são restritas ao público para este tipo de atividade.

“A imagem, muitas vezes, fala mais do que um texto e queremos ver como essas pessoas percebem o dia a dia do Complexo, além de darmos oportunidade para que todos conheçam esse equipamento de desenvolvimento econômico e social para o Ceará”, destaca o diretor-presidente do CIPP, Danilo Serpa.

O Complexo Industrial e Portuário do Pecém possui uma área de 13 mil hectares e gera, atualmente, mais de 50 mil empregos diretos e indiretos. No ano passado, atingiu a marca de 17,2 milhões de toneladas em cargas movimentadas, um recorde desde o início das operações do Porto.

INSCRIÇÕES

A primeira edição do Fotoporto será realizada no Dia Mundial da Fotografia, dia 19 de agosto, das 14h30 às 18h30. O evento é gratuito.

Para participar é preciso ter no mínimo 18 anos, preencher a ficha cadastral disponibilizada no site do CIPP e enviá-la juntamente com a cópia do RG ou CNH (frente e verso) para o e-mail: comunicacao@cearaportos.ce.gov.br, até o dia 9 de agosto. Apenas 15 vagas serão disponibilizadas.

Atenção: os documentos devem estar em formato PDF e a foto em formato JPG/PNG ou TIFF com resolução de 150 pixels. Após análise da documentação, o candidato receberá um e-mail de confirmação. Ressaltamos que é de responsabilidade do participante o deslocamento até o Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP.

As melhores fotos serão amplamente divulgadas nos canais oficiais de comunicação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP.