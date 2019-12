Comunidade da Vila Velha recebe complexo de lazer

A população do bairro Vila Velha, na capital do Ceará, teve motivos de sobra para celebrar a noite dessa segunda-feira (9). É que agora a localidade conta com a nova praça Beira Rio, um mega equipamento de lazer que beneficiará a população da região com brinquedopraça, areninha fut7 com vestiários, pista de skate, quadra poliesportiva e de vôlei de praia, e academia ao ar livre. O investimento total nas melhorias é de R$ 1.234.371,45.

Para o governador Camilo Santana, entregar o complexo de lazer Beira Rio após um compromisso assumido é como prestar contas com a população.

“Aqui não estamos fazendo favor a ninguém, estamos fazendo apenas o nosso trabalho, que é servir à população cearense. Um espaço belíssimo que tem a função de combater a violência, de dar oportunidade das pessoas ocuparem os espaços públicos”, lista o governador.

Representando o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, o secretário de Governo, Samuel Dias, exaltou a parceria com o Governo do Ceará durante a entrega do equipamento.

“A gente só consegue fazer as coisas com parcerias como a que temos com o governo do estado. A prefeitura tem muito orgulho dessa parceria, e esse belíssimo equipamento é prova disso”, apontou Samuel Dias.

Esta foi a 12ª brinquedopraça entregue na capital e a de número 101 do Estado. É a segunda do gênero no Vila Velha. A primeira foi na Praça Tancredo Neves, em setembro deste ano. Mais duas estão previstas para o bairro: uma na praça do Polar e a outra na praça da Av. N.

A brinquedopraça, iniciativa do Programa Mais Infância Ceará, é voltada para crianças de dois a 12 anos, cercada e com área de 240m² contando com piso anti-impacto e oito brinquedos: casinha dupla com ponte de playground, casinha dupla com ponte de eucalipto, dois escorregadores com balanço triplo, duas gangorras e dois brinquedos em mola. O investimento é da ordem de R$ 180 mil.

Rosimar Furtado, 67, e a neta Maria Isabela, 7, estão extremamente felizes com a nova praça. Para a vovó, é um lugar muito bem equipado tanto para fazer seus exercícios, quanto para trazer a pequena. “Eu moro na Rua 33 e agora com minha neta de férias, venho aqui com ela todos os dias numa alegria só”, celebra a moradora do bairro.

A academia ao ar livre, com área total de 100 m², possui onze equipamentos para fortalecimento da musculatura, alongamentos e correção postural. Entre os equipamentos estão simuladores individuais de bicicleta, esqui, caminhada e de cavalgada, volante vertical duplo, alongador três alturas, twist lateral duplo, de rotação diagonal dupla e multiexercitador com seis funções, todos com placas de orientação para correta atividade. O recurso para implantação do equipamento é da ordem de R$ 20 mil.

Antônio Moraes, 62, mantém a forma com os novos equipamentos da praça.

“Eu já passei dos 60, mas ainda trabalho muito, sou garçom, e continuo muito ativo, por isso venho aqui me exercitar pelo menos três vezes por semana. E tem mais, ocupar a praça deixa a nossa comunidade mais segura”.

Na praça houve o plantio de 60 mudas de árvores frutíferas e ornamentais, nativas da região, iniciativa que também faz parte do ação que integra o pilar Tempo de Brincar, do Programa Mais Infância Ceará com o intuito de despertar na criança a importância do ecossistema, garantir o espaço do brincar mais agradável e estimular o desenvolvimento infantil. A iniciativa é feita por grupos de crianças com o auxílio de técnicos da Secretaria do Meio Ambiente (Sema).

Comerciante que mora em frente à praça há 34 anos, dona Sônia, 73, aproveita o movimento na nova praça para vender pratinhos.

“Aqui antes era um lixo, muito perigoso e sem condições de uso. Agora eu nunca vi uma praça tão linda, organizada. O governador realmente me surpreendeu. Para a gente é mais uma oportunidade de trabalhar, pois agora aqui o movimento é excelente e nos sentimos mais seguros”, comemora.

Na inauguração de hoje, estava disponível o Caminhão do Cidadão oferecendo serviços gratuitos como emissão de RG e CPF, da certidão de antecedentes criminais, da declaração do Número de Identificação Social (NIS), das taxas do Detran, Oficinas de pintura facial, gesso, EVA, penteado, manicure para o público infantil, corte de cabelo também foram ofertadas para população, por meio dos profissionais do Ônibus Mais Infância Ceará. As crianças também participaram de atividades como desenho, arte circense e aulão de dança.

Citado tanto pelo governador quanto pelo representante da prefeitura, o programa Juntos por Fortaleza reúne esforços da Prefeitura e do Governo do Ceará em prol da implantação de melhorias nos espaços públicos da Capital. A contrapartida do município é a manutenção das praças em bom estado de uso e de conservação.

Estiveram presentes na inauguração a titular da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulher e Direitos Humanos, Socorro França, o secretário estadual de Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro, o deputado estadual Walter Cavalcante, e os vereadores Frota Cavalcante e Mairton Felix.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará