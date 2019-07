Conab apresenta programas institucionais em seminário de apicultura

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estará presente nesta sexta-feira (5), no 3° Mega Ceará Mel – Seminário Cearense sobre Abelha, realizado no Parque de Exposições da cidade de Sobral (CE). Ao longo do evento serão divulgados os programas e ações institucionais da Companhia, com destaque para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Executado pela Conab, o PAA promove a aquisição de alimentos de organizações fornecedoras e os destina a instituições assistenciais. Os técnicos da Conab irão esclarecer o público presente sobre como participar do Programa e também falar sobre a legislação envolvida e os documentos necessários, entre outros temas.

O seminário é organizado pela Federação da Apicultura do Ceará (FACE), entidade de classe que agrega todos os atores ligados à produção de mel no estado. O público atendido é formado principalmente por apicultores e entidades ligadas ao setor.

Em 2018, foram executados 35 projetos no Ceará, distribuídos em 22 municípios. O orçamento foi de R$ 5,6 milhões e destinou-se à aquisição de 1,02 mil toneladas de alimentos, que foram doados a 114 unidades recebedoras, o que beneficiou cerca de 46 mil pessoas.

3° Mega Ceará Mel – Seminário Cearense sobre Abelha

DIA: 05/07

Hora: a partir das 8h

Local: Parque de Exposições da cidade de Sobral (CE)