Conab mostra Programa de Vendas em Balcão a pecuaristas na Pecnordeste

O programa de apoio a pequenos criadores de animais e microindústrias executado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) será tema de painel apresentado no XXIII Seminário Nordestino de Pecuária (Pecnordeste), realizado entre quinta-feira (13) e sábado (15), em Fortaleza. Com o tema Programa de Vendas em Balcão: Abastecimento Social, Igualdade de Oportunidades será realizada uma explanação sobre as formas de participação no programa e sua importância para os pecuaristas da região.

O Vendas em Balcão tem como objetivo permitir que os criadores tenham acesso aos estoques oficiais de milho do governo para uso na ração animal. A operação é feita por meio de vendas diretas nas unidades regionais da Conab, a preços compatíveis com o mercado. Para participar, é necessário fazer um registro prévio no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais (Sican), disponível no site da Companhia.

O seminário que promove esta e outras iniciativas voltadas aos produtores rurais é um evento do agronegócio promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Ceará (Senar/CE), pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará (Sebrae) e pelos Sindicatos dos Produtores Rurais. Apresenta uma ampla programação técnico-científica de capacitação por meio da realização de palestras, cursos, oficinas, seminários, mesas redondas e painéis.

Serviço:

XXIII Seminário Nordestino de Pecuária

Painel Programa de Vendas em Balcão (ProVB)

Data: 13 de junho

Horário: a partir das 14h

Local: Centro de eventos do Ceará, Fortaleza (CE)