Conab revela volume de arroz estocado em rede privada

Os estoques privados de arroz no Brasil chegam a 646,8 mil toneladas. Deste total, 578,4 mil toneladas correspondem ao arroz em casca e 46,8 mil toneladas são do produto beneficiado, com equivalente em casca de 68,8 mil toneladas. Os dados estão na Pesquisa de Estoques Privados de Arroz realizada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgada nesta sexta-feira (7).

Estudo traz o volume do grão depositado no dia 28 de fevereiro deste ano, data em que finaliza a safra 2017/2018 e foi realizada nas unidades armazenadoras e indústrias de beneficiamento localizadas nos maiores estados produtores do Brasil: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso, responsáveis por 83% da produção orizícola do país. De acordo com o resultado, houve uma queda de 6,15% em relação à quantidade declarada em 2018, que foi de 689,3 mil t.

Rio Grande do Sul é o estado com o maior volume depositado, chegando a 81% do total apurado. Segundo as informações das indústrias e armazenadores gaúchos, o quantitativo total chega a 526,27 mil toneladas do produto, sendo 464,54 mil toneladas de arroz em casca e 41,99 toneladas de beneficiado, sendo que este último equivale a 61,73 mil toneladas em casca. Em Santa Catarina, o volume apurado foi de 105,48 mil toneladas e em Mato Grosso 15,1 mil t. Já a posição do estoque governamental total na data de referência, de 28/02/2019, correspondia a 31,61 mil toneladas, o que representa 4,89% do volume da iniciativa privada.

As informações foram coletadas por meio do Sistema de Pesquisa de Estoques Privados (Sipesp). O estudo é realizado anualmente e os dados consolidados permitem ao governo conhecer o balanço da oferta e demanda e darão subsídios para a elaboração das políticas agrícolas e de abastecimento relativos à cultura. Entre as informações coletadas estão volume, tipo e distribuição espacial e por segmento de armazenadores do arroz em casca e beneficiado.