ConaFiscal tem inicio a partir desta segunda-feira (22)

A semana do Congresso Nacional de Inteligência Fiscal e SPED – ConaFiscal, terá inicio nesta segunda-feira (22). As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo link a seguir http://www.conafiscal.com.br/. O evento é on-line e será disponibilizado gratuitamente. Os participantes terão uma semana de acesso gratuito aos conteúdos, no período de 22 a 28 de julho. Basta se programar para não perder nenhuma aula. Ressaltando que o usuário poderá acessar quantas vezes quiser durante o período do evento.

Além do acesso aos conteúdos práticos e especiais, que ajudarão nas atividades do setor fiscal, os participantes receberão bônus exclusivo: um E-book, participação ao grupo exclusivo de WhatsApp e no Facebook e materiais exclusivos. A Certificação do Congresso é de 64 horas e tem a mesma validade de certificados de cursos presenciais e é reconhecido pela Associação Brasileira de Educação a Distância – ABED.

“Somos uma instituição presente no mercado desde 2016, com mais de 50 mil alunos. Nossa chancela está vinculado à ABED. Por isso esse certificado é aceito em todo território nacional”, explica o professor Fellipe Guerra.

Para Fellipe, o II Congresso Nacional de Inteligência Fiscal e SPED é o maior evento online da área contábil.

“Não há mais espaço para o amadorismo no setor fiscal. Será uma semana de imersão, onde serão abordados conceitos, teorias e principalmente muita prática. Serão mais de 60 horas de conteúdos práticos, conhecimento transmitido por mais de 15 professores que são referência na área tributária. O mercado abraça quem estiver mais preparado e atento às mudanças”, ressalta o professor.

Sobre o evento

Congresso Nacional de Inteligência Fiscal e SPED (Coordenação Científica: Professor Fellipe Guerra e Professor Marcos Lima)

60 conteúdos práticos

15 professores que são referência na área tributária

1 semana de acesso gratuito aos conteúdos

Bônus (E-books Exclusivos; Comunidade Exclusiva no Whatsapp e no Facebook e Materiais Exclusivos

Certificação de 64 horas aceito em todo território nacional

Sobre o professor Fellipe Guerra

Fellipe é um dos principais professores nas áreas contábil e tributária do Brasil. Contador e autor dos livros “Descomplicando o SPED” e “Caminhos do Empreendedorismo”. Tributarista Formado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário – IBPT, Mestre em Administração e Controladoria pela Universidade Federal do Ceará – UFC e faz doutorado em Ciências da Informação na Universidade Fernando Pessoa em Portugal. É coordenador do MBA em Contabilidade, Auditoria e Gestão Tributária do IPOG, sendo eleito um dos contadores mais influentes da internet e é sócio do Grupo Compliance.