Concluída recuperação da CE-393, entre Abaiara e o distrito de Sítio Fundo

A população do município de Abaiara, na região do Cariri, já pode desfrutar da conclusão das obras de recuperação da rodovia CE-393, entre a sede do município e o distrito de Sítio Fundo. De acordo com o diretor de Fiscalização de Obras e Gestão Regional da Superintendência de Obras Públicas (SOP), Ilo Santiago, este é a primeiro trecho contemplado pelo Pacote de Recuperação das Rodovias Estaduais a ser entregue. A intervenção, entre os entroncamentos com as CEs 293 e 496, teve duração de 30 dias.

Ao todo, foram recuperados oito quilômetros da malha, com trabalhos de reciclagem de base com adição de brita; pavimentação com revestimento asfáltico e sinalização (horizontal e vertical). Para tanto, contou com investimento de aproximadamente R$ 190 mil, oriundos do Tesouro do Estado.

A iniciativa do Governo do Ceará pretende favorecer o desenvolvimento, à medida que garante mais segurança ao deslocamento da população e facilita o escoamento de produção.

Os trabalhos de recuperação de rodovias danificadas pelas fortes chuvas do primeiro semestre estão em andamento em outros diversos municípios do Ceará. O pacote de investimentos é de R$ 219,4 milhões. No total, serão 59 trechos, somando uma extensão de 1.732 km que serão entregues completamente reformados e sinalizados até o fim do ano.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará