Concurso da Câmara: Gabarito das provas será divulgado nesta segunda-feira

Os gabaritos oficiais das provas objetivas do primeiro concurso público da Câmara Municipal de Fortaleza serão divulgados nesta segunda-feira (14), a partir das 17 horas, no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora da seletiva. O certame, que recebeu 20.638 inscritos, aconteceu na manhã e tarde do último domingo (13).

O resultado preliminar das provas objetivas e discursiva será divulgado no dia 22 de novembro. Após a divulgação, o candidato terá um prazo para entrar com recurso. Somente depois da análise desses recursos, é que a Fundação Carlos Chagas irá divulgar o resultado final do certame, previsto para 19 de dezembro.

Os candidatos disputaram 31 vagas ao todo para preencher os seguintes cargos: Agente administrativo, Consultor Técnico Legislativo, Consultor Técnico Jurídico, Consultor Técnico Administrativo, Engenheiro Civil, Revisor, Contador, Médico Clínico Geral, Bibliotecário e Redator.

Para os cargos de nível médio as provas começaram às 8h e duraram quatro horas e meia. Já as de nível superior, as provas iniciaram às 14h30 e tiveram a duração de quatro horas e meia. A movimentação foi intensa durante todo o domingo em Fortaleza, nas escolas e faculdades que receberam os candidatos.

Pela manhã, alguns candidatos de nível médio estavam confiantes. O estudante Márcio, que se inscreveu para o cargo de agente administrativo, espera obter um resultado positivo, mesmo com a concorrência alta. “Espero que faça uma boa prova pois me preparei e estou confiante”, afirmou em entrevista à TV Fortaleza.

O presidente da Câmara, Antônio Henrique (PDT), destaca que a realização do certame foi um dos compromissos assumidos pela sua gestão no comando da Mesa Diretora.

“É o primeiro concurso público da história do Poder Legislativo e fico muito feliz por esse momento, pois foi um dos compromissos assumidos pela nossa gestão. E quero desejar que ao final de todas as etapas sejam aprovados os melhores e mais qualificados para servirem ao Legislativo da nossa capital”, afirmou.

(*)com informação da Câmara Municipal de Fortaleza