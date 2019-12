Concurso da Seduc com vagas para mais de 2 mil professores será homologado no final do mês

O concurso da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) que selecionou 2.500 professores efetivos vai ser homologado no dia 27 de dezembro deste ano, de acordo com anúncio feito pelo governador Camilo Santana durante transmissão ao vivo na sua página do Facebook, nesta terça-feira (3). O processo seletivo aconteceu no ano passado.