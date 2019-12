Concurso da UFC para 2020 é temporariamente suspenso pelo reitor da universidade

A justificativa apresentada foi a “necessidade de se conhecer previamente o orçamento da Universidade Federal do Ceará para 2020”. As inscrições estavam previstas para acontecer entre os dias 22 de janeiro e 2 de fevereiro de 2020. O edital do concurso 129/2019 foi divulgado em agosto de 2019, com 26 vagas para nível técnico e superior. Os aprovados deveriam assumir os cargos nos campi de Fortaleza, Crateús, Russas e Quixadá. Os salários chegavam a R$ 4,6 mil.