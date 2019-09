Concurso do TJCE: banca organizadora nega fraude e vazamento da prova

Após o problema de logística durante o concurso para servidor do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), que fez com que sete candidatos se recusassem a participar da prova no último domingo (15), a Fundação Getúlio Vargas (FGV), empresa contratada para realizar o processo, informou nesta segunda-feira (16) que não houve vazamento de qualquer espécie. Segundo a empresa, o sigilo da prova foi “integralmente preservado”.