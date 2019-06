Concurso público de Juazeiro do Norte que foi suspenso terá inscrições reabertas para dois cargos

Após a revogação da decisão que havia suspendido as provas do concurso público de Juazeiro do Norte para os cargos de procurador e procurador autárquico, a Universidade Federal do Ceará (UFC), que é responsável pelo concurso, vai retomar as provas para esses dois cargos. As inscrições serão reabertas e começam a partir do dia 1º de julho e segue até o dia 10. As provas irão acontecer no dia 18 de agosto.

De acordo com o presidente da comissão organizadora do Concurso Público de Juazeiro, o professor Maurício Sobreira, a inscrição será reaberta para restabelecer o direito e a igualdade de quem teve a inscrição suspensa antes do prazo. O presidente afirma que as pessoas que deixaram para se inscrever por último não serão prejudicadas.

A orientação é que os candidatos aos cargos de procurador e procurador autárquico no Município, tenham conhecimento da legislação de Juazeiro do Norte, da legislação estadual e, principalmente, ter domínio da área de direito administrativo. E

Organizado pelo Centro de Treinamento e Desenvolvimento (Cetrede), o Concurso Público de Juazeiro do Norte estava suspenso apenas para o cargo de procurador e procurador autárquico. O processo foi acompanhado pelo Ministério Público de Juazeiro do Norte (MPCE), por meio da 14ª Promotoria de Justiça.