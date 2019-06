Concursos: Governo estuda exceções para nomeação de servidores

A Secretaria de Planejamento do Ceará (Seplag) confirmou que estuda exceções à suspensão de nomeações de novos servidores do Estado. De acordo com a assessoria da Pasta, o tema deve ser discutido em reunião com o secretário Mauro Filho (PDT) e o governador Camilo Santana (PT), ainda sem data. Novos concursos seguem suspensos pelo menos até setembro, conforme o governador anunciou, na última segunda (3), no Seminário Prefeitos do Ceará 2019.

Vale lembrar que outros poderes, como Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça e Ministério Público estadual, não serão afetados, já que a restrição limita-se ao Executivo estadual. Mas o próprio Tribunal Regional Eleitoral do Ceará anunciou que não realizará concurso este ano.

A preocupação maior é com os concursos que se aproximam da perda de validade, o que pode fazer com que seus aprovados tenham que ser obrigados a realizar um novo certame. É o caso, por exemplo, do concurso para o Corpo de Bombeiros Militares, que, segundo a associação da categoria, vence neste mês.

De acordo com o presidente da Associação dos Profissionais de Segurança (APS), o vereador Sargento Reginauro, que é bombeiro militar, a preocupação com uma eventual perda de prazo para a nomeação dos bombeiros ocorre em razão da falta de profissionais da corporação.

Outros órgãos, como as secretarias de Cultura (Secult) e de Educação (Seduc), além do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce) também têm concursados aprovados e aguardando a nomeação.