Condomínios que usam poços profundos pagarão mensalmente pela água retirada do equipamento

Atenção redobrada para os moradores de edifícios que usam poços profundos e a partir de agora terão um gasto extra no Ceará. Uma resolução do Conselho Estadual (Conerh) da Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH) isentou as taxas para teste de vazão dos poços, mas os proprietários pagarão mensalmente pela água retirada do equipamento. A medida vale para condomínios residenciais de grande porte e prédios comerciais.