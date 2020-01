Conectividade: Brasil é o 3º país em que pessoas passam mais tempo em aplicativos

A quantidade de cearenses que utilizam a tecnologia diariamente cresce cada vez mais. De acordo com um relatório divulgado pela empresa de consultoria “App Annie”, as pessoas passaram 3 horas e 40 minutos, em média, utilizando aplicativos em 2019. O índice é 35% maior do que em 2017. O Brasil ficou na terceira colocação no ranking dos países em termos de tempo gasto em aplicativos.

O país foi superado pela China, onde as pessoas mexem com esses programas durante quase 4 horas, e a Indonésia, onde o tempo diário chegou a 4 horas e 40 minutos.

No recorte por idade, a chamada geração Z, nascida entre 1997 e 2012, passou 3 horas e 46 minutos navegando na internet por mês. Já o download anual de aplicativos cresceu 45% nos últimos três anos: saiu de 140 bilhões em 2016 para chegar a quase 204 bilhões em 2019.

No Brasil, esse aumento foi de 40%, atingindo cerca de 5 bi no ano passado. Entre as nações, o maior aumento no período foi da Índia: 190%.