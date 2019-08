Conexão Cariri X Jaguaribe: Nelinho descarta Russas e disputará prefeitura de Juazeiro do Norte

As conexões políticas e empresariais aproximam ainda mais as Regiões do Vale do Jaguaribe e do Cariri. O elo dessa ligação é o empresário e ex-prefeito de Russas, Raimundinho Freitas, e o seu filho Nelinho Freitas, deputado estadual, ambos do PSDB.

Raimundinho comanda um dos maiores grupos de assistência funerária no Nordeste e tem uma das suas principais bases de negócios a cidade de Juazeiro do Norte, onde mantém planos funerários e de saúde.

Cotado para concorrer à Prefeitura de Russas, o deputado estadual Nelinho Freitas mudou os planos e, agora, se lança pré-candidato à Prefeitura de Juazeiro do Norte – terceiro maior colégio eleitoral do Ceará, ficando atrás apenas de Fortaleza e Caucaia.

Nelinho aposta na visibilidade das ações na área de saúde na Região Metropolitana do Cariri para ocupar espaços e viabilizar a candidatura à sucessão do prefeito Arnon Bezerra, que enfrenta desgastes, mas sonha com a reeleição. Ao sair do cenário pré-eleitoral de Russas, Nelinho deixou nas mãos do pai Raimundinho a decisão sobre a corrida pela Prefeitura de Russas. As especulações de bastidores apontam para um possível acordão entre o atual prefeito Weber Araújo e o ex-prefeito Raimundinho.

Nesse acordo, o candidato à sucessão municipal seria o presidente da Câmara de Vereadores, Nathaziel Gonçalves. As conversas entre Weber e Raimundinho existem, são reais, podem se transformar em acordo, mas, também, podem ficar apenas no campo da especulação.