Confederação Brasileira de Futebol detalha jogos do Ceará e Fortaleza no Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta segunda-feira (06), a tabela detalhada dos jogos da 21ª a 27ª rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. Com isso, Ceará e Fortaleza já sabem datas e horários das partidas que farão.

As primeiras partidas serão no dia 25 de setembro, enquanto a última, entre Botafogo e CSA será no dia 21 de outubro.

Confira abaixo os jogos de Ceará e Fortaleza das rodadas que a CBF atualizou.

21ª rodada

25/09 – quarta-feira

19h15 – Ceará x Cruzeiro

26/09 – quinta-feira

21h30 – Athletico-PR x Fortaleza

22ª rodada

29/09 – domingo

19h – Atlético-MG x Ceará

19h – Fortaleza x Botafogo

23ª rodada

06/10 – domingo

16h – Ceará x Goiás

19h – São Paulo x Fortaleza

24ª rodada

09/10 – quarta-feira

19h15 – Fortaleza x Chapecoense

21h – Grêmio x Ceará

25ª rodada

13/10 – domingo

16h – Ceará x Avaí

16h – Vasco x Fortaleza

26ª rodada

16/10 – quarta-feira

19h15 – Fortaleza x Flamengo

21h – Santos x Ceará

27ª rodada

19/10 – sábado

17h – Fortaleza x Grêmio

19h – Bahia x Ceará