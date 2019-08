Confederação Sul-Americana de Futebol vai vistoriar a Arena Castelão nesta quarta-feira

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) vai vistoriar a Arena Castelão nesta quarta-feira (14), para saber as condições está do estádio para realização de jogos da Copa Sul-Americana. A visita será feita devido as expectativas de que os clubes cearenses, tanto o Ceará quanto o Fortaleza, confirmem a participação na Copa Sul-Americana ao final do Brasileirão.

Os clubes situados até a 12ª posição na tabela de classificação, têm direito de participar da Copa Sul-Americana. A colocação de todos no final do Brasileirão poderá alterar a ordem dos participantes, porém, o que importa no momento é que ambos, Ceará e Fortaleza, estão dentro da faixa de pontuação exigida.

Diante das boas campanhas dos dois representantes cearenses, a Confederação Sul-Americana de Futebol resolveu logo antecipar essa vistoria. A informação foi confirmada pelo presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio.