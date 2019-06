Confira a programação cultural deste final de semana

Junho está encerrando mas programação cultural para este final de semana continua recheada. O mês é das festas juninas e ainda tem programação no estado. O São Gonçalo Junino traz nesta sexta-feira (28) Gustavo Mioto, a partir das 22h, em São Gonçalo do Amarante. Além disso, o “Arraiá do Imprensa Food Square” começa hoje às 21h30, com a banda Alfazemas.

Já no domingo (30), a Banda Sousete se apresenta no Colosso, a partir das 17h, trazendo a animação da festa “Seu Domingo”.

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura apresenta o Festival de Quadrilhas Juninas Infantis, também no domingo (30), a partir das 17h, na Praça Verde.

Para aqueles que curtem cinema, os filmes Toy Story 4, Turma da Mônica e Annabele 3 estrearam essa semana e agitaram o público. Mesmo com as novidades, os amantes da Disney estão de olho no lançamento de Rei Leão que deve lotar os cinemas cearenses.

Com uma programação recheada como essa não dá pra ficar em casa. Se programe, chame os amigos e aproveite.