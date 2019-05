Confira a programação da semana no Cineteatro São Luiz

A programação do Cineteatro São Luiz desta semana apresenta sessões gratuitas de cinema dos filmes “Bohemian Rhapsody” e “Nasce uma estrela”. Além de outras sessões, com ingressos à preços populares (R$10 e R$5), dos filmes “Cine Holliúdy 2 – A Chibata Sideral” e “Inferninho”.

Na sexta-feira (24), a partir das 11h, o Curta São Luiz apresenta edição especial em celebração ao “Dia Nacional dos Povos Ciganos”. O evento tem entrada gratuita, ocorre no Foyer do Cineteatro e traz em sua programação: quiromancia, música em chibi com Renner Django e apresentação do grupo de dança Jim Calon.

Ainda na sexta, às 18h, será lançado o livro de poesias “Caderno do Nilo”, de autoria do escritor galego Cesáreo Sánchez Iglesias. Às 19h é apresentado o Concerto da OSUECE com participação especial da cantora galega Uxía – considerada a grande dama da música galega e uma de suas maiores embaixadoras. Os ingressos para o concerto estão à venda por R$40 (inteira) e R$20 (meia).

No sábado (25), o São Luiz realiza a segunda edição do projeto de “Visitas Guiadas”, com edições nos horários: 8h, 9h, 10h e 11h. As visitas ocorrem uma vez por mês e tem entrada nos seguintes valores: R$6,00 e R$3,00. Já às 19h do sábado, João Paulo Lima interpreta “N’otro Corpo” com direção de Alda Pessoa. O espetáculo se trata de um ensaio sobre as possibilidades do corpo. Os ingressos estão à venda por R$20 e R$10.

Fechando a semana, Martinho da Vila apresenta o show “Bandeira da Fé”. Os ingressos encontram-se esgotados.

Programação completa:

Terça-feira (dia 21)

16h [CINEMA] BOHEMIAN RHAPSODY

Entrada: gratuita

19h [CINEMA] NASCE UMA ESTRELA

Entrada: gratuita

Quarta-feira (dia 22)

13h30 [CINEMA] CINE HOLLIÚDY 2 – A CHIBATA SIDERAL

Entrada: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia)

16h [CINEMA] NASCE UMA ESTRELA

Entrada: Gratuita

19h [CINEMA] BOHEMIAN RHAPSODY

Entrada: Gratuita

Quinta-feira (dia 23)

9h e 14h30 [CINEMA] ESCOLA NO CINEMA

Sinopse: Exibições gratuitas de premiados filmes de curta-metragem brasileiros com temáticas infanto-juvenis para alunos da rede pública e privada de ensino, instituições, entidades e associações diversas da capital e do interior.

Agendamento prévio pelo e-mail: agendamentocineteatrosaoluiz@ gmail.com

14h [CINEMA] INFERNINHO

Entrada: R$10 (inteira) e R$ (meia)

16h [CINEMA] CINE HOLLIÚDY 2 – A CHIBATA SIDERAL

Entrada: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia)

Sexta-feira (dia 24)

11h [CURTA SÃO LUIZ ESPECIAL] DIA NACIONAL DOS POVOS CIGANOS

Entrada: Gratuita

19H [CONCERTO] UXÍA E ORQUESTRA SINFÔNICA DA UECE (OSUECE)

Entrada: R$ 40,00 (inteira) / R$ 20,00 (meia)

Sábado (dia 25)

8H/9H/10H/11H [VISITA GUIADA NO CINETEATRO SÃO LUIZ]

Entrada: R$6,00 (inteira)/ R$3,00 (meia)

Release: As visitas guiadas serão realizadas uma vez por mês, no sábado. As entradas devem ser adquiridas na bilheteria do Cineteatro São Luiz antes do início de cada visita. No roteiro, os visitantes conhecerão mais sobre a história, as curiosidades e os bastidores do Cinema que faz parte da memória afetiva e simbólica do povo cearense. Agendamento prévio de grupos deverá ser feito por meio do e-mail: agendamentocineteatrosaoluiz@ gmail.com.

19H [CURTA MAIS DANÇA] “N’OTRO CORPO”

Entrada: R$20 (inteira) e R$10 (meia)

Domingo (dia 26)

18h [SHOW] MARTINHO DA VILA – SHOW BANDEIRA DA FÉ

Ingressos Esgotados