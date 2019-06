Confira a programação para aproveitar o final de semana na capital

Final de semana está chegando e é hora de se programar para não ficar de bobeira. Confira a programação, chame os amigos e não fique fora.

Boteco do Ivo Brown

Um mistura de ritmos com grandes sucessos do momento promete agitar o público nesta sexta-feira (14), a partir das 21h, no Country Village West. O cantor Ivo Brown, conhecido pela simpatia e animação no palco, é uma das atrações confirmadas do Fortal 2019 e nesta sexta-feira anima o público com o “Boteco do Ivo Brown”

Arraiá do Carnacumbuco

Junho é o mês mais animado para os nordestinos. Amanhã (15), o “Arraiá do Carnacumbuco”, a partir das 20h, promete agitar o litoral oeste do Ceará. O evento, que acontece na praia do Cumbuco, conta com shows de Wallas Arrais, JM Puxado, Lagosta Bronzeada e Noda de Caju.

O cantor Wallas Arrais traz para o show um repertório atualizado de São João, além de outros hits. Além do cantor, JM Puxado irá embalar o público com muito xote. Para encerrar, Lagosta Bronzeada e Noda de Caju trazem grandes sucessos que marcaram gerações.

Promovido pela For You Eventos e a Social Music, os ingressos podem ser adquiridos nas lojas Social Tickets (RioMar); Zeiss (Dom Luís); Homem do Sapato (Virgílio Távora) e no app e Site Efolia.

6º Arraiá do Lourenço Filho

Os cantores Matheus Fernandes e JM Puxado vão agitar a 6º edição do Arraiá do Lourenço Filho, neste sábado (15), no Clube Clube Recreativo dos Subtenentes e Sargentos do Exército (CRESSE), a partir das 17h30. Os ingressos estão disponíveis nas Lojas Clikks do Shopping Iguatemi e Shopping Parangaba.