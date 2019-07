Confira as datas para saque das cotas do PIS/Pasep

A Medida Provisória que autorizou novas condições de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, também irá possibilitar a retirada de recursos das cotas do PIS/Pasep. A Caixa já identificou 600 mil clientes que estão nesta condição, entre eles milhares de cearenses. A partir do dia 26 de agosto, os cotistas a partir de 60 anos poderão sacar o benefício.

Já no dia 2 de setembro, o saque será autorizado para os cotistas com idade inferior a 60 anos. Nos dois casos, a data final para retirada dos recursos será 30 de junho de 2020. A expectativa é beneficiar 10 milhões de trabalhadores com a liberação de R$ 18,3 bilhões.

Já o Banco do Brasil vai liberar as cotas do Pasep no dia 19 de agosto, diretamente nas contas daqueles que são clientes do banco. Para os que não clientes, o saque será liberado nas agências a partir do dia 20. A estimativa é que cerca de 1,5 milhão de pessoas tenham direito a retirar de um total de R$ 4,5 bilhões.