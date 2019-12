Confira as manchetes das principais revistas brasileiras

Fique por dentro dos principais assuntos que ganharam destaque nas revistas nacionais durante esta semana.

Revista Veja

Governo amplia a participação em empresas de capital aberto

Na contramão do liberalismo, levantamento realizado pela consultoria Economatica a pedido de VEJA mostra que, em 2019, foi maior influência do Estado sobre a economia

Revista Istoé

A caixa-preta do cartão corporativo

Presidência da República ignora transparência e mantém sigilo de suas informações financeiras, apesar de decisão do STF de torná-las públicas — despesas neste ano já totalizam R$ 13 milhões

Revista Carta Capital

Governo derruba multa de 10% do FGTS em demissão por justa causa

Mudança foi sancionada por Jair Bolsonaro juntamente com alterações no saque do FGTS e entra em vigor no dia 1º de janeiro