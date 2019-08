Confira as mudanças no trânsito com as obras do Anel Viário

Os motoristas que trafegam pelo Anel Viário de Fortaleza, em direção ao Interior ou no sentido inverso, devem ficar atentos e mais pacientes com uma nova interdição em um dos trechos da rodovia que passa por obras de duplicação.

O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DNIT, em parceria com o Governo do Estado, começa, nesta sexta-feira, as obras complementares para liberação do viaduto localizado no cruzamento do Anel Viário com a CE 060, perto da Ceasa, em Maracanaú.

A meta da Superintendência de Obras Públicas, órgão vinculado à Secretaria da Infraestrutura do Estado, é liberar em 60 dias o tráfego em linha reta neste cruzamento (Fortaleza-Pacatuba e Caucaia-Eusébio).

Com o início das obras, parte do cruzamento com o Anel Viário será interditado, com fluxo colocado em pista simples e desvios sinalizados pelo Detran. A partir desta sexta-feira (02), os motoristas devem ficar atentos às rotas propostas para atravessar a região.