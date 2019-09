Confira o que abre e fecha no Ceará no feriado de 7 de setembro

O feriado da Independência do Brasil, comemorado neste sábado (7), muda o funcionamento de alguns estabelecimentos e serviços no Ceará que devem fechar ou sofrer alterações nos horários.

Os supermercados devem funcionar normalmente, de acordo com a Associação Cearense de Supermercados (Acesu). Já para as padarias, o funcionamento será facultativo e irá variar de acordo com cada estabelecimento. O mesmo acontece com o comércio, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista (Sindilojas) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

As lojas de rua do Centro da Capital abrirão as portas no mesmo horário de final de semana, das 8h da manhã às 5h da tarde. Além disso, os shoppings terão funcionamento normal, de 10h da manhã às 22h. Os postos de gasolina também funcionarão normalmente em todo o Estado, conforme o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos).