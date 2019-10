Confira o que abre e o que fecha no feriado de Nossa Senhora Aparecida

O Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Ceará (Sindpan) afirmou que as padarias terão funcionamento facultativo durante o feriado.

As lojas de rua e de shopping funcionarão de modo facultativo, bem como o comércio do Centro, conforme o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista do Ceará (Sindilojas).