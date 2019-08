Confira os jogos dos times cearenses para este fim de semana

Hoje é dia de Brasileirão e os times cearenses estão a todo vapor para conquistar um espaço no campeonato nacional. Pela série A, o time do Fortaleza estreia o novo treinador na 15º rodada da competição neste sábado (17), ás 17h, contra o Internacional, na Arena Castelão. Já o Ceará enfrenta o São Paulo amanhã (18), às 16h, no Morumbi.

O Vozão, com 20 pontos, está na 9º posição na tabela de classificação, enquanto o Tricolor ocupa o 12º, com 17 pontos até agora.

Pela série C do campeonato, o Ferroviário enfrenta o Imperatriz, na 17ª rodada, hoje (17), às 19h, no Estádio Frei Epifânio, na cidade de Imperatriz.