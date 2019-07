Confira os principais destaques das revistas do país

Revista Veja

Bolsonaro critica a multa de 40% do FGTS na demissão sem justa causa

Segundo o presidente, ‘é quase impossível ser patrão no Brasil’; governo estuda restringir saque do Fundo de Garantia para quem movimentar conta ativa

Revista Época

A GOVERNABILIDADE PELA ÓTICA DO CENTRÃO

O tamanho e as perspectivas do bloco “mais pragmático” do Congresso

Revista ISTOÉ

A polêmica decisão de Toffoli

Ao exigir que o Coaf tenha ordem judicial para compartilhar dados de Flávio Bolsonaro, o ministro paralisou processos em todo o País – até João de Deus pode ser beneficiado