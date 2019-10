Confirmada 5ª morte pelo desabamento de prédio em Fortaleza

Mais uma morte causada pelo desabamento do Edifício Andrea foi confirmada na manhã desta quinta-feira. Por volta das 6h40, os bombeiros usaram uma lona preta para cobrir uma área e uma equipe da Perícia Forense foi ao local e fez a retirada do corpo encontrado. A quarta vítima é um homem, conforme o comandante do Corpo de Bombeiros, o coronel Luís Eduardo Holanda.

Após 3 dias do desabamento do Edifício Andrea, localizado no bairro Dionísio Torres, o governo divulga que a situação é de 5 mortes confirmadas, 7 pessoas resgatadas com vida e outras 5 permanecem desaparecidas.

O desabamento aconteceu na manhã dessa terça-feira (15), por volta das 10h28, no cruzamento da Rua Tibúrcio Cavalcante com Rua Tomás Acioli, no Bairro Dionísio Torres, em Fortaleza.

Mortes confirmadas

1) Frederick Santana dos Santos, 30 anos, era entregador de água e estava no mercantil ao lado do prédio, no momento do desabamento. Bombeiros confirmaram a morte por volta das 23h30 da noite de terça-feira (15).

2) Vítima não identificada. SSPDS informou que é uma mulher e que ainda está nos escombros do edifício. Bombeiros confirmaram a morte dela por volta das 8h da quarta-feira (16).

3) Izaura Marques Menezes, de 81 anos, é avó do primeiro resgatado com vida do prédio, o jovem Fernando Marques. Os bombeiros confirmaram a morte por volta das 17h30. De acordo com a corporação, o corpo foi encontrado ao meio-dia e eles não conseguiram identificar a vítima. A SSPDS, depois, a identificou como Izaura Marques Menezes, após exames de odontologia forense (arcada dentária).

4) Vítima não identificada. O quarto corpo é de um homem. Ele foi retirado dos escombros na manhã da quinta-feira (17)