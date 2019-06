Congresso Internacional de Biomassa têm início nesta terça-feira (25)

Começa amanhã (25) o IV Congresso Internacional de Biomssa (CIBIO), que ocorrerá em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). Os temas em destaque serão a RenovaCalc, calculadora para medir a intensidade de carbono dos combustíveis de origem renovável e a ferramenta Avaliação de Ciclo de Vida.

O evento ocorre dos 25 a 27 de junho. Na abertura, a pesquisadora Michelle Tereza Scachetti, especialista da Fundação Espaço ECO (FEE), palestrará sobre a RenovaCalc às 11h10 no painel Avaliação do Ciclo de Vida da Biomassa. Na sequência, participará da mesa redonda ‘Desafios e Oportunidades da ACV no Brasil’.

Aplicável a combustíveis como etanol e biodiesel, a RenovaCalc avalia as emissões de gases de efeito estufa das diferentes etapas do ciclo de vida dos biocombustíveis e faz parte do RenovaBio – programa do governo federal para estimular sua inserção na matriz energética brasileira.

O IV CIBIO será realizado no Expotrade de Pinhais (PR) e reunirá associações e entidades ligadas ao setor de biomassa no Brasil e no exterior. Mais informações em http://www.congressobiomassa. com/ .