Congresso Nacional: Agenda desta segunda-feira (26)

SEGUNDA-FEIRA (22)

Sessões em Plenário

10:00

Sessão Não Deliberativa Solene

Plenário da Câmara dos Deputados (convocada)

Homenagem ao 40º Aniversário da Lei da Anistia

CD

14:00

Sessão Não Deliberativa

Plenário do Senado Federal (agendada)

SF

14:00

Sessão Não Deliberativa de Debates

Plenário da Câmara dos Deputados (convocada)

CD

Reuniões de Comissões

09:00

85ª Reunião Extraordinária

Anexo II, Ala Senador Nilo Coelho, Plenário nº 6 (aberta)

Audiência Pública Interativa

CDH

09:30

Audiência Pública Ordinária

Assembleia Legislativa de Minas Gerais (cancelada)

Audiência Pública na Assembléia Legislativa de Minas Gerais para ouvir representantes dos atingidos pela tragédia de Brumadinho, com o objetivo de concluir a elaboração do relatório final em sintonia com as informações atualizadas sobre a assistência que as famílias vem recebendo por parte da empresa causadora dos danos.

CPIBRUMA

14:00

Mesa Redonda

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, auditório José de Alencar. (convocada)

Req. nº 45/19 – Autoria: Deputado Rogério Correia e Deputada Margarida Salomão.

CTASP