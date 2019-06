Congresso vota nesta quarta-feira projetos de crédito orçamentário

O Congresso Nacional realizará uma sessão conjunta da Câmara e do Senado na quarta-feira (3), para votar projetos de lei que abrem créditos no Orçamento para o governo pagar despesas. Os gastos envolvem indenizações a policiais rodoviários, gratificações de peritos previdenciários, compra de carros oficiais presidenciais, reforma de embaixadas e residências oficiais e de hospital universitário. Também estão previstos recursos para vários órgãos do Poder Judiciário.

O primeiro item da pauta de votações é o Projeto de Lei do Congresso Nacional que autoriza a União a comprar carros novos para o presidente, o vice-presidente e os ex-presidentes da República, além de reformar embaixadas e residências oficiais de ministros de Estado e de integrantes dos Poderes Judiciário e Legislativo.

Outro projeto que pode ser votado abre crédito especial de R$ 36 milhões para o pagamento de indenizações aos policiais rodoviários federais que trabalham no dia de folga. A indenização aos policiais rodoviários federais, instituída por lei, tem caráter temporário e emergencial. Concedida a quem trabalha em vez de aproveitar integralmente o repouso remunerado, corresponde a R$ 420, para um período de seis horas, ou R$ 900, no caso de 12 horas.

Também estão na pauta os projetos que remanejam as despesas e destinam o crédito suplementar de R$ 236,6 milhões para custeio e obras das justiças Federal, Eleitoral, do Trabalho e do Distrito Federal; para custeio no Ministério Público da União; e para auxílio-moradia no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).