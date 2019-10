Congressos, seminários e palestra máster marcam o segundo dia da Feira do Conhecimento 2019

Grandes congressos e seminários marcam o segundo dia da Feira do Conhecimento – Ciência, Tecnologia, Inovação e Negócios, que acontece no Centro de Eventos do Ceará, até sábado (19). Além dos 170 estandes apresentando as mais diversas tecnologias e inovações produzidas no Ceará, será realizada nesta quinta-feira (17), a abertura do FofA XP, que vai discutir o futuro das tecnologias e os desafios do século XXI. Entre os conferencistas Marcos Hirano, Tiago Fernandes, o empreendedor Charles Betito, a filósofa e comunicóloga Ana Flavia Ribeiro. O FofA XP será realizado no Palco do Conhecimento C, a partir das 14 horas.

Na Arena Robótica as competições não param. Corrida com melhor percurso com drone, bípede e carrinho; Game Jam, cujo desafio é desenvolver um jogo digital voltado para a saúde; Maker Challenge, onde equipes com ideias inovadoras desenvolvem protótipos de hardware e software com várias temáticas e participam de uma competição em formato de imersão. O objetivo é tirar projetos tecnológicos do papel para inseri-los no mercado.

I CoMCe

No Mezanino 2, além da Feira de Soluções em Saúde, acontece a partir desta quinta-feira (17), às 14 horas, o Primeiro Congresso dos Municípios Cearenses – 1 CoMCe, o evento fomenta a reflexão e discussão sobre os rumos da gestão pública municipal.

O objetivo do I CoMCe é a troca de saberes, o compartilhamento de experiências, e o contato com inovações tecnológicas que permitem o debate sobre os principais problemas que impedem a alavancagem dos municípios cearenses, principalmente nas áreas fiscal, de saúde e educação.

Participam prefeitos e vice-prefeitos dos municípios, secretários, assessores e servidores públicos municipais, parlamentares de todas as instâncias federais, empresas, bancos e membros da sociedade civil.

Etice Cloud Day

O II Etice Cloud Day vai reunir gestores de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), representantes dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público Estadual, Secretarias, Órgãos do Poder Executivo e Prefeituras. Acontece no Palco do Conhecimento e é uma promoção da Empresa de Tecnologia do Ceará (Etice).

O simpósio abrange as empresas pré-qualificadas pelo provimento de Nuvem Computacional ao Estado nas modalidades IaaS, PaaS e SaaS: Amazon, IBM, Mandic, Microsoft.

Palestra Master – Silvio Meira

O convidado para proferir a palestra Master de hoje (quinta-feira) é o cientista, professor e empreendedor brasileiro, Silvio Meira, eleito pela Revista Época como uma das cem pessoas mais influentes do país, em 2009. Com reconhecidos trabalhos em Recife, como o Porto Digital e o ARIES (Agência Recife para Inovação e Estratégia), Silvio traz para a FdC3 sua palestra “Gente Digital: os líderes do futuro”, na qual aborda o mundo digital e as novas formas de liderança.

Outros destaques da Feira do Conhecimento

Museu do Geopark

A Exposição Geopark expõe aos visitantes uma vasta coleção de fósseis, ossos de dinossauros, insetos, aracnídeos, e plantas com registros entre 150 e 90 milhões de anos, provenientes do território do Geopark Araripe, situado no sul do Estado do Ceará, e que é o primeiro geoparque das américas e hemisfério sul reconhecido pela Global Network/Unesco.

Museu de História Natural

O estande do Museu de História Natural do Ceará Prof. Dias da Rocha conta com diversificadas peças da fauna e da flora brasileiras. Além disso, uma exposição fotográfica e exibição de curtas-metragens permitem que os visitantes compreendam melhor o que é história natural. Por fim, a oficina “História Natural e Expedições Científicas” leva os participantes aos tempos das expedições dos séculos XVIII e XIX, em especial as realizadas no estado do Ceará. O Museu é uma iniciativa inovadora do Centro de Ciência da Saúde da Uece, desenvolvida com o apoio financeiro da Funcap.

Feirinha Inovadora

Para apoiar o crescimento de empreendedores individuais, micro e pequenas empresas, startups e desenvolvedores de jogos, a FdC3 conta com a Feirinha Inovadora. O espaço é ocupado por aqueles que estão começando seus empreendimentos e precisam dar mais visibilidade para o seu produto, aproveitando um evento de grande porte e com ótima possibilidade de networking.

A Feira do Conhecimento 2019 é uma realização do Governo do Ceará/Secitece, Instituto Centec, Fiocruz, Aprece e Cosems, e tem o patrocínio do Sebrae, Etice, Troller, Magirus, Airbus/Helibras, Senai, OSF Global, Zeiss e Supera, contando com o apoio da Icetel, Ivia, Wissen Tech, IFCE, UFC e Aeris.

Serviço:

3ª edição da Feira do Conhecimento – Ciência, Tecnologia, Inovação e Negócios

Data: 16 a 19 de outubro (quarta a sexta: 14h às 21h | sábado: 10h às 19h)

Local: Centro de Eventos do Ceará

Programação e inscrições | APP Feira do Conhecimento

Entrada franca

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará