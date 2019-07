Conselheiro tutelar de Choró é suspeito de estuprar duas adolescentes e deve ser afastado do cargo

O conselheiro tutelar Jonatas Vieira Alves é suspeito de estuprar duas irmãs adolescentes de 13 e 14 anos, no interior do estado no município de Choró. O suspeito é foragido da polícia e é acusado de ter cometido os crimes na sua própria casa e na sede do Conselho da cidade.

De acordo com o delegado de Quixadá, Ícaro Gomes Coelho, que investiga o caso, o suspeito cometia o crime de forma constante com a vítima de 13 anos, mas a outra adolescente negou à polícia que tenha sido estuprada pelo suspeito. O delegado afirma que a adolescente relatou que os encontros ocorriam em diversos locais e que aconteciam na casa dele e algumas vezes no próprio Conselho Tutelar.

Segundo as informações, o pai das meninas procurou a Polícia, em fevereiro deste ano, com prints de conversas com teor sexual entre o acusado e as filhas por uma rede social. Após essa denúncia, a polícia instaurou um inquérito para investigar o caso.

A Associação dos Conselheiros, ex-Conselheiros Tutelares e Suplentes do Estado do Ceará (Acontesce) decidiu que irá pedir o afastamento de Jonatas Vieira Alves do cargo, com urgência. Segundo o presidente da entidade, Eulógio Neto, o requerimento será enviado ainda nesta quinta-feira (25) ao Ministério Público local e à Prefeitura de Choró.