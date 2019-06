Conselheiros do extinto TCM poderão se aposentar de forma precoce. Benefício pode ser superior aos 30 mil reais

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará aprovou por 38 votos a favor e um contra, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que antecipa aposentadoria especial para conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará (TCM-CE), extinto no fim de 2017.

A votação aconteceu na tarde dessa quinta-feira (27).

