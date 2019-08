O deputado estadual André Fernandes (PSL) tenta escapar de uma punição no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa por quebra de decoro parlamentar. André levantou suspeição, com denúncia no Plenário do Legislativo e ao Ministério Público Estadual, de que parlamentares estavam envolvidos com facções criminosas. André, em suas denúncias, citou o colega Nezinho Farias (PDT) com possíveis vinculações com grupos criminosos.

