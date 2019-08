Conselho Regional de Administra forma 100 especialistas em Gestão Pública

O Conselho Regional de Administração do Ceará (CRA-CE) lançou um modelo pioneiro, dentre todos os conselhos regionais de Administração do país, ao oferecer um programa de especialização gratuito a 100 profissionais de gestão.

A pós-graduação em Planejamento e Gestão das Finanças Públicas, patrocinada pelo CRA-CE, contemplou, mediante sorteio, profissionais de todo o Estado. A especialização foi possível graças a um convênio entre o conselho e a Universidade Regional do Cariri (Urca), que certifica os alunos.

O curso ofereceu três polos para a realização das aulas, sendo um em Fortaleza, com 50 alunos, e outros dois em Sobral e Juazeiro do Norte, para mais 50 alunos, que totalizou 100 especialistas, que receberão os diplomas no próximo sábado, 31 de agosto, em solenidade de colação de grau.

O presidente do CRA-CE, Leonado Macedo destaca que ao oferecer qualificação para os administradores, na ponta do serviço, quem mais se beneficia é a sociedade.

“Estamos entregando de uma vez só 100 administradores especializados em planejamento e gestão das finanças públicas”, comemora.

Para o administrador Francisco Veras Neto, um dos alunos concludentes da especialização na Capital.

“o curso é de grande valia, e vai agregar cada vez mais valores aos nossos conhecimentos e ao mercado de trabalho na abertura de portas”, afirma.

A solenidade de entrega dos diplomas de especialistas vai acontecer no sábado (31), a partir de 8h, na sede da Unice, em Fortaleza.