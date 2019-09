Consequências da privatização do Serpro e da Dataprev serão debatidas na Assembleia Legislativa

O debate será às 15h30, no Complexo de Comissões Técnicas, atendendo requerimento do deputado Elmano Freitas (PT). O parlamentar lembra que, em agosto último, o Governo Federal anunciou uma lista com 17 empresas públicas federais que serão privatizadas no próximo período. Entre as empresas listadas, estão o Serpro e a Dataprev.

Foram convidados para o debate o diretor-presidente do Serpro, Caio Mário Paes de Andrade; a presidente da Dataprev, Christiane Almeida Edington; o presidente da Central Única dos Trabalhadores do Ceará (CUT-CE), Will Pereira; a vice-presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares (Fenadados), Telma Dantas. Também foram convocados o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados, Serviços de Computação, de Informática e Novas Tecnologias do Estado do Ceará (Sindpd), José Valmir Braz; Daniel Lima Fernandes, representando a Organização Local Serpro Ceará, e Carlos Marcos Augusto, representando a Organização Local Dataprev Ceará. *(Com informações Agência de Notícias da Assembleia Legislativa)