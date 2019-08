Consórcio Nordeste: Governadores discutem captação de investimentos para áreas da educação, turismo e saúde

O governador Camilo Santana participou de uma reunião do Consórcio Nordeste junto a representantes do poder Executivo de outros estados nordestinos, na tarde desta quarta-feira (21), em Teresina, no Piauí. O encontro teve como objetivo traçar o planejamento estratégico do consórcio na captação de investimentos internacionais para projetos que tragam desenvolvimento para a região. Os governadores apresentaram propostas que fomentem ações nas áreas de educação, turismo, meio ambiente, energia, saúde, tecnologia, segurança hídrica e segurança nos estados.

O Governo do Ceará defendeu a importância de investir em projetos de reuso de água, em um sistema de monitoramento e infraestrutura digital para a Segurança Pública e também na construção de usina de dessalinização da água do mar. Camilo Santana pontuou, em sua fala, que o Consórcio Nordeste deve trabalhar em conjunto para identificar quais as prioridades de ações coletivas a serem desenvolvidas pela região.

Acredito que a ideia do consórcio é apresentar projetos que sejam estruturantes e comuns a todos os estados do Nordeste. Por exemplo, conexão digital, um projeto que possa conectar com fibra óptica todos os estados nordestinos. Isso é importante e fácil de podermos orçar como uma estratégia nossa. Infraestrutura logística, das ferrovias, a ideia que eu dei de duplicar todas as BRs que interligam o Nordeste, ações na área do meio ambiente. Precisamos focar em projetos consistentes que tragam impacto consistente, com prazos e valores, dentro das necessidades da região, afirmou o governador cearense.

Dentro das propostas conjuntas entre os governadores, o Consórcio Nordeste planeja em novembro, uma viagem internacional para buscar parcerias com investidores europeus. Entre os destinos apontados, está a Alemanha, França, Itália e Espanha.

Durante a viagem, os projetos defendidos prioritariamente pelo consórcio serão aqueles que abrangem todos os estados, dentro da perspectiva de priorizar o coletivo regional em busca de políticas sustentáveis e que garantam o desenvolvimento econômico e social do Nordeste.