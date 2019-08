Construção civil impulsiona crescimento de empregos no Ceará em julho

O mercado de trabalho formal no estado do Ceará ganhou 890 vagas de emprego no mês de julho. Os dados são da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, e integram o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O número de novos empregos é resultado da diferença entre contratações e demissões registradas em julho. Segundo a pasta, foram 32 mil 979 admissões contra 32 mil e 89 desligamentos.

A construção civil foi o setor que mais impulsionou o emprego formal no Ceará no sétimo mês de 2019. De acordo com o Cadastro Geral, foram 1 mil 147 vagas de trabalho, resultado de 4 mil 160 contratações contra 3 mil e 13 demissões. Outra área onde houve geração de emprego expressiva foi a agropecurária, que encerrou o mês de julho com 412 vagas a mais no Ceará.

Apesar do bom resultado no úlltimo mês, o saldo de vagas de trabalho ainda é negativo. No apanhado dos primeiros sete meses de 2019, o mercado formal perdeu 5.951 vagas de emprego segundo o Caged. Em contrapartida, no levantamento dos últimos 12 meses o saldo fica positivo, registrando, nesse período 6.232 cearenses entrando no emprego formal