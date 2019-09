Construção de barragens subterrâneas na região dos Inhamus

Em escassez de água no município de Inhamuns, a prefeitura de Tauá está construindo 32 barragens subterrâneas em localidades do interior. Uma ótima notícia para os agricultores e residentes da região. Nesse final de semana, o prefeito Fred Rêgo entregou duas obras prontas nas localidades Fortaleza e São Bento, distrito de Carrapateiras.

Segundo o correspondente Alverne Lacerda em sua participação no Jornal Alerta Geral (Expresso Fm 104.3 na Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior + Redes Sociais), desta segunda-feira (16), a barragem é uma obra importantíssima para quem está convivendo com a falta de abastecimento de água.

Confira todas as informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Alverne Lacerda: