Construção de complexo próximo ao Parque do Cocó traz transtornos para fauna e flora

Localizado na esquina da Avenida Sebastião de Abreu com a Rua Arquiteto Reginaldo Rangel, no Bairro Cocó, em Fortaleza, terreno de 3.500 m² será utilizado para a construção de complexto esportivo. As obras provocaram a retirada de 85 árvores no local e o remanejo de várias espécias animais.

Os trabalhos tiveram início na segunda-feria (27) e de acordo com o empresário responsável, Tom Santiago, tem seguido todas as exigências legais impostas pela Prefeitura de Fortaleza, tais como alvará de construção e demais lincenças necessárias.