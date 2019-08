Consulta pública do programa “Future-se” entra na última semana

Os cidadãos que pretendem contribuir para a construção do programa “Future-se” têm até o dia 15 de agosto para enviar as sugestões. De acordo com o Ministério da Educação, mais de 34 mil pessoas se cadastraram no sistema de consulta pública e mais de 10.900 comentários já foram recebidos pelo MEC.

O programa foi lançado dia 17 de julho e tem como objetivo dar autonomia na gestão das universidades e institutos federais. A consulta pública tem duas etapas. Na primeira, o participante informa se há clareza no projeto. Além disso, há um espaço para incluir observações por escrito no final de cada capítulo. Já na segunda etapa, o participante pode utilizar um campo de texto para fazer comentários gerais sobre o tema e enviar propostas.

Para participar, é preciso criar um cadastro na plataforma da consulta pública, que pode ser acessada pelo portal do MEC. Os interessados precisam preencher um perfil, indicando sua cidade e estado, faixa etária, nível de escolaridade e ocupação.