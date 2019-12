Consumidores já estão sendo notificados sobre abertura do Cadastro Positivo

O Cadastro Positivo, banco de dados que reúne o histórico de pagamento dos consumidores, já está em formação. Há algumas semanas, milhares de consumidores cearenses têm sido notificados individualmente sobre a abertura do seu cadastro automático. A comunicação está sendo feita de três maneiras: por e-mail, SMS ou correspondência física.

A expectativa é de que ao final desta primeira etapa de comunicação, aproximadamente 120 milhões de consumidores passem a fazer parte do Cadastro Positivo. Esse número ainda deverá crescer pelos próximos meses, pois empresas de telefonia, companhias de serviços como água, luz e gás e o setor varejista também deverão compartilhar informações de pagamento.

Na notificação, o consumidor recebe uma mensagem com direcionamento para o site do sistema. A partir de então, o será possível acessar a página do Serviço de Proteção ao Crédito para entender o funcionamento do Cadastro Positivo e acompanhar seu score de crédito, uma pontuação utilizada por credores para concessão de limites.

De acordo com o SPC Brasil, a comunicação de abertura do Cadastro não tem nada a ver com a negativação do CPF do consumidor ou cobrança de dívidas.