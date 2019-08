Consumo: internautas estão usando mais aplicativos e redes sociais para fazer compras

O WhatsApp também vem ganhando espaço: 18% dos internautas usaram o aplicativo para fazer compras nos últimos 12 meses. No caso dos aplicativos de lojas, as principais razões apontadas pelos consumidores para a compra foram a facilidade de acesso do celular de qualquer lugar (52%), a praticidade e agilidade (46%) e pelos melhores preços e ofertas do mercado (41%).