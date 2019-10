Convocados pelo Governo, 218 novos soldados do Corpo de Bombeiros assumem em dezembro

O governador Camilo Santana anunciou, nesta terça-feira (22), durante bate-papo com a população pelas redes sociais, que a turma dois do concurso público realizado para o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará assumirá suas funções a partir do início do próximo mês de dezembro.

“Quero informar aos nossos 218 soldados da turma dois dos Bombeiros para tomarem posse e assumirem suas funções dia 2 de dezembro como servidores públicos. Tenho feito um esforço muito grande para que a gente possa fortalecer as nossas instituições de segurança pública e essa é mais uma demonstração do nosso compromisso com a corporação”, anunciou o chefe do Executivo estadual. Na primeira turma de aprovados, 242 soldados já haviam sido nomeados.

Camilo Santana aproveitou para relembrar aos aprovados de outros concursos do Estado as datas dos próximas etapas de cada um.

“Já anunciei a convocação dos novos agentes penitenciário, agora dia 31 de outubro, são mais 192. A convocação dos concursados da Secult, que me pediram para ser no Dia Nacional da Cultura, que é dia 5 de novembro. E também anunciei a homologação do concurso da Secretaria da Educação para professores, que será dia 27 de dezembro deste ano”, disse.

Rodovias

Em meados deste ano o Governo do Ceará começou a recuperar 1.732 km de diversas rodovias cearenses que foram danificadas no período de chuvas. Camilo Santana aproveitou a oportunidade para atualizar a situação das intervenções nas estradas cearenses.

“Até o momento, 361,44 km já foram pavimentados, 651,77 km estão com obras de recuperação em andamento e pelo menos 147 km serão iniciados em novembro. No total, serão recuperados mais de 1,7 mil km de estradas em todo o Estado, fora aqueles que estamos duplicando”, comunicou. O investimento do Governo é de R$ 219,4 milhões e as melhorias alcançam diretamente 86 municípios.

Já foram concluídos seis trechos e mais seis terminam as obras agora em novembro. Oito estão em processo de sinalização. Outros cinco já estão pavimentados, mas aguardando a colocação da sinalização. Com os serviços de pavimentação em andamento são 15 pontos. Em novembro já está programado o início de mais cinco trechos e outros 20 devem começar nas próximas semanas à medida que as obras forem sendo entregues. Até o fim do ano, 59 trechos de rodovias cearenses terão recebido melhorias, incluindo 29 segmentos de acesso a rodovias federais. Os serviços incluem pavimentação, revestimento asfáltico e sinalização.

Segurança

Há vários meses o Ceará vem apresentando queda em seus números de criminalidade, sejam eles em mortes, roubos, assaltos a bancos, entre outros. O governador comemorou as estatísticas, mas ressaltou que o objetivo é tornar o Estado referência nacional também nessa área.

“Todo mês sai o monitoramento da violência no Brasil e o Ceará esse ano é o Estado que mais reduziu homicídios no Brasil. Chegamos esse ano a 52,4% de redução e no Brasil tem sido 22%. Quero parabenizar todas as forças de segurança do Estado, nossos parceiros, enfim, todos os envolvidos nessa rede de ações que temos construído ao longo dos anos, e de forma especial agradecer à Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros e Pefoce. Todos os indicadores o Ceará tem reduzido e isso é um caminho importante que estamos construído. Da mesma forma que temos a melhor educação pública, estamos construindo para ter um Estado com a melhor segurança pública do Brasil”, ressaltou Camilo.

Além do investimento nas forças de segurança, equipamentos, tecnologia, o governador destacou as ações na área da prevenção, que, para ele, “é outro eixo fundamental”.

“A gente tem trabalhado fortemente na prevenção, trabalhando com escola de qualidade. Já estamos com 33% das nossas escolas em tempo integral. Criei os Centros Cearenses de Idiomas para dar oportunidade a essa juventude. Estamos fazendo pelo menos uma areninha em todos os municípios cearense para estimular o esporte, tirando o jovem da rua e ocupando ele nesse espaço. Estamos construindo as Praças Mais Infância, investindo na Bolsa AvanCE para alunos da escola pública que vão para a universidade e, em breve, vamos anunciar outro ousado programa para os jovens no Ceará. É nessa juventude que a gente tem que trabalhar, dar esperança e oportunidade para eles sonharem e acreditarem que é possível ter um mundo melhor para eles e seus familiares”, informou.

Manchas de óleo

O Nordeste brasileiro vem sofrendo há cerca de mais de um mês com a poluição de seu litoral por manchas de óleo que ainda não tiveram sua origem identificadas. Questionado sobre as providências que estão sendo tomadas para retirada do material, o governador relatou que o Estado vem acompanhando corriqueiramente a situação.

“Desde o início criamos um grupo de trabalho no Governo, que participa Casa Civil, Sema, Semace, prefeituras, Ibama, Setur, Detran, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Labomar, Nutec, IFCE, Marinha e as ONGs Acquasis e Instituto Verde Luz. Permanentemente estamos fazendo sobrevoos para monitorar. A quantidade de óleo foi maior para o lado mais Leste da região Nordeste. Foram muito atingidos Bahia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco e parte do Rio Grande do Norte. Quando faz a curva no mapa do Brasil os estado foram menos afetados, que é o Ceará, Piauí e Maranhão, mas mesmo assim a gente faz esse monitoramento. Recentemente um trecho de Icapuí foi afetado com uma quantidade pequena, mas foi feito o recolhimento. No litoral Oeste, foi um pouco entre Paracuru e Taíba. Já foram realizados mutirões e retirados cerca de 800 quilos de material, um volume pequeno em comparação a outros estados. Estamos atentos a essa questão. Nós, governadores do Nordeste, pedimos ao Governo Federal que tomasse as providência necessárias não só para identificar os responsáveis, como também um trabalho de ajuda na recuperação das praias afetadas”, explicou Camilo.

Agenda

O governador informou seus compromissos oficiais marcados para os próximos dias. Amanhã (23), às 9 horas, ele participa da inauguração da Policlínica Dr. Lusmar Veras Rodrigues, no bairro Jóquei Clube, em Fortaleza, ação que integra o programa Juntos por Fortaleza, parceria entre Governo do Ceará e Prefeitura Municipal. Na quinta-feira (24) acompanhará uma procissão em Santana do Cariri. Na sexta-feira (25), vai à Região Metropolitana de Fortaleza para entregar à população mais um equipamento de saúde, no caso o ampliação e reforma do Hospital Municipal do Eusébio. Sábado (26), participa ao lado do padre Reginaldo Manzotti da 12ª edição do Evangelizar é Preciso, na capital cearense.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará