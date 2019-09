Cooperação internacional das Polícias Federal e Judiciária de Portugal combate o tráfico de drogas no Brasil

A Polícia Federal, com o apoio da Polícia Judiciária de Portugal, prendeu na madrugada desta quarta-feira, (18), uma mulher, natural de Cabo Verde, 28 anos, ao desembarcar com cocaína, na forma líquida, no Aeroporto Internacional Pinto Martins, na capital cearense. A ação conjunta faz parte da Operação Caravelas que tem por objetivo a cooperação internacional das polícias Federal do Brasil e Judiciária de Portugal ao tráfico Internacional drogas.

A cocaína líquida foi localizada na bagagem da cabo-verdiana, acondicionada em saco de vinho, envolta em papel alumínio. A perícia identificou e pesou a droga em mais de 1,8 quilos. Após o flagrante por tráfico internacional de drogas, a mulher foi levada à Sede da Superintendência Regional da PF no Ceará, onde permanecerá a disposição da Justiça Federal.