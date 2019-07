Coordenação das Varas da Infância fixa regras para entrada de jovens no show de Sandy & Junior

A coordenadora das Varas da Infância e da Juventude de Fortaleza, juíza Mabel Viana, disciplinou a entrada de crianças e adolescentes no show da dupla Sandy & Júnior, que ocorrerá na noite desta sexta-feira (19), na Capital. As regras estão na Portaria nº 15/2019, publicada no Diário da Justiça.

De acordo com o documento, crianças de até 11 anos poderão participar, desde que estejam com os pais ou responsável legal. Adolescentes de 12 a 14 anos terão acesso ao espetáculo, mas acompanhados por pessoa maior de idade com a expressa autorização, que deverá ser feita por escrito e com cópia do documento de identificação dos pais ou responsáveis. Já quem tem acima de 15 anos não precisa estar acompanhado.