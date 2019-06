Copa América: Argentina vence a Venezuela e enfrenta o Brasil na semifinal da competição

Hoje foi dia de mais uma partida pela Copa América 2019. Dessa vez, a Argentina mostrou sua força e tradição ao vencer a Venezuela por 2 a 0 no Maracanã, no Rio de Janeiro. Com o resultado, o time se classifica para as semifinais da Copa América e enfrenta o Brasil na próxima terça-feira (2), às 21h30, no Mineirão em Belo Horizonte.

Lionel Messi e sua seleção estão há 26 anos sem conquistas e para isso têm que vencer o Brasil, que vem de vitória no pênaltis sobre o Paraguai.