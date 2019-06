Copa do Mundo de Futebol Feminino: Brasil encara a Itália e busca classificação para as oitavas 

As equipes do Grupo C entram em campo, nesta terça-feira(18), para definir a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Ás 16h, o Brasil joga contra a Itália no estádio du Hainaut. No mesmo horário, Jamaica enfrenta a Austrália no estádio des Alpes, em Grenoble.

A seleção brasileira entrará em campo sem a Formiga, recordista em participações em Copas do Mundo. A meio-campista está fora porque cumpre suspensão após levar dois cartões amarelos em dois jogos. O técnico Vadão antecipou que Andressinha vai substituir Formiga e anunciou que Marta começa jogando. Mas a atacante não confirmou se consegue atuar os 90 minutos, devido lesão muscular na coxa esquerda.

Mesmo com as italianas classificadas para as oitavas de final, as partidas de hoje vão decidir a posição de classificação para a próxima fase. Isso é importante porque define o adversário seguinte. Mesmo que o Brasil fique na terceira posição do grupo, as brasileiras se classificam para a próxima fase. Para avançar na competição, basta o Brasil empatar com a Itália.

Para o Brasil ser primeiro do grupo precisa derrotar a Itália por 2 gols de diferença e a Austrália não pode golear a Jamaica por 4×0. Se o Brasil classificar em primeiro, pode pegar a Nigéria ou a China. Se classificar em segundo, enfrentará a Noruega. Se classificar em terceiro, enfrentará a França.